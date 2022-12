Candoca arma lição em José e Tertulinho: quer acabar com brigas tensas em "Mar do Sertão"

"Mar do Sertão" já cansou o público com as brigas infinitas de José (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes). Nos próximos capítulos, quem também se esgota é a própria Candoca (Isadora Cruz), armando com Manduca (Enzo Diniz) para colocar um ponto final na rivalidade entre os dois. Entenda o que vai rolar na novela!