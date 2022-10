Após salvar filho de Pajeú em "Mar do Sertão", Candoca se desespera com duas revelações

Candoca (Isadora Cruz) vai conquistar a eterna gratidão de Pajeú (Caio Blat) ao conseguir fazer o que precisa ser feito para salvar a vida do filho do capanga em "Mar do Sertão". Com o garoto aparentemente fora de perigo, a mocinha fica chocada com duas revelações que mudam completamente o rumo desta história. Confira o que vai acontecer!