Candoca e Zé Paulino enfim ficam juntos em "Mar do Sertão": Tertulinho sofre com flagrante

Os próximos capítulos de "Mar do Sertão" mostram Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé) trocando declarações, apesar do tempo em que ficaram distantes, quando resolvem investir no romance e passam um momento juntos. Tertulinho (Renato Góes) vai atrás de flagrar o casal e não gosta do que vê. Confira detalhes!