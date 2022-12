Tertúlio perde a cabeça e ameaça Candoca em "Mar do Sertão": expõe os poderosos da cidade

Os próximos capítulos de "Mar do Sertão" reservam uma grande reviravolta em Canta Pedra. Cansada de tanta crueldade, Candoca (Isadora Cruz) resolve expor os homens poderosos da cidade com uma publicação no jornal, arruinando a reputação deles, inclusive do Coronel Tertúlio (José de Abreu), que se revolta com a mocinha. Confira!