Candoca e José vivem crise em "Mar do Sertão": obsessão do marido a deixa aflita na novela

Diretamente de "Mar do Sertão", o clima pesa cada vez mais entre Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé), que fica obcecado em se vingar de quem tentou matá-lo no passado, ainda no hospital, não pensando em mais nada. O sentimento de vingança deixa a mocinha distante e faz com que tenha momentos de pura aflição. Aos detalhes!