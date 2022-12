Manduca questiona se Tertulinho e José são irmãos em momento tenso de "Mar do Sertão"

"Mar do Sertão" passa por uma reviravolta com a revelação de que José (Sergio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes), inimigos declarados, são também irmãos, ambos filhos do Coronel (José de Abreu), que enfim cria coragem para expor tudo. Manduca (Enzo Diniz) nota um clima estranho na família e faz questão de questionar o vilão. Aos detalhes!