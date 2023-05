Mãe de Bia implora para que Simas reate o namoro com a filha em "Vai na Fé"

O término de relacionamento de Bia (Flora Camolese) com Simas (Marcos Veras) deixou parte do público chateado em "Vai na Fé". O casal é responsável por cenas hilárias na novela e, nos próximos capítulos, a mãe da jovem vai implorar para que o genro a aceite de volta, pegando o dono do bar de surpresa.