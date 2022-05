Leônidas leva fora de Heloísa após pedido de casamento em "Além da Ilusão": entenda

Apesar de maravilhada com o pedido, Heloísa jogará um balde de água fria no affair. A tia de Dorinha (Larissa Manoela) dirá que não pode retribuir o amor do rapaz porque não consegue se permitir ser feliz longe de sua filha. Ela ainda justificará que não conseguirá se entregar por inteiro enquanto não encontrar o paradeiro da filha roubada.