Leonardo descobre que Regina e Samuel são primos em "Cara e Coragem": ficará em choque

Revoltado, o pescador vai até o apartamento da prima para acusá-la de assassinato. O que ele não imagina é que Leonardo está no local com a namorada. Com isso, o filho de Marta (Claudia Di Moura) descobre que a assessora da Siderúrgica Gusmão escondeu o seu parentesco com os homens — que, por mais que indiretamente, estão envolvidos na morte de Clarice — e exige explicações.