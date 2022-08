Juma engata romance com José Lucas, mas Velho do Rio intervém a favor de Jove: entenda

Na trama de "Pantanal", o namoro de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) passará por uma crise com a chegada de José Lucas (Irandhir Santos) à região. Após discordar de uma decisão do namorado, a menina-onça iniciará um romance com o herdeiro mais velho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) — relacionamento que não será aprovado pelo avô do rapaz, o Velho do Rio (Osmar Prado). Saiba mais abaixo!