Juma parte para cima de Muda ao descobrir verdade sobre o assassinato da mãe

Ao chegar à tapera dos Marruá, Muda esconde a verdade sobre o seu passado: ela é filha do grileiro que matou Chico (Túlio Starling) e viajou ao Pantanal com sangue nos olhos por vingança. Após um tempo no local, a forasteira verá a morte de Maria pelas mãos do jagunço Lúcio (Erom Cordeiro).