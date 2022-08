Jove decide virar peão de verdade: vai tocar comitiva com Zé Lucas e até brigar com Tadeu

Na trama de "Pantanal", a chegada de José Lucas (Irandhir Santos) à fazenda dos Leôncio mexerá com a vida dos residentes. Isso porque o primogênito de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) terá uma forte ligação com Jove (Jesuíta Barbosa) — o que fará com que o filho de Madeleine (Karine Teles) queira se tornar um peão de verdade e até criará sérios conflitos com Tadeu (José Loreto). Saiba mais abaixo!