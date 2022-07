José Loreto teve bênção de Marcos Palmeira em "Pantanal": "Foi tão generoso"

Ainda que não tenha tentado imitar Marcos em cena, Loreto aprendeu muito com o veterano, que chama até de “capitão”: “Foi muito generoso. Me dava dicas o tempo inteiro, mesmo sem saber. Quando ia fazer alguma coisa com os peões, me apontava o caminho, sem me dizer que estava me dando. Isso tudo fazia eu registrar esse Tadeu”.