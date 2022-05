José de Abreu revela motivo do sumiço de Gustavo na 1ª versão de "Pantanal"

"Um dia o Jayme me ligou e disse: 'Vamos gravar em Fernando de Noronha, soube que o Paulo Ubiratan [diretor] vai fazer Riacho Doce lá e eu quero fazer antes'. Nunca tinham gravado em Noronha e o Jayme estava tentando o Carlos Alberto Riccelli para fazer o protagonista da série 'O Canto das Sereias', o Ulisses. Mas ele estava morando fora com a Bruna Lombardi e pediu muito dinheiro para ir para Noronha. E então o Jayme me perguntou se eu queria fazer. Aí eu perguntei: 'E como faz com o Gustavo?'. Ele respondeu: 'Não está dando certo a novela no Rio de Janeiro. Eu te tiro e você volta no final", explicou José de Abreu.