"Cara e Coragem": Jonathan engata romance com Anita e descobre mais segredos de Clarice

Nos próximos capítulos da novela das 19h, Anita conhece Jonathan e passa a ter bastante interesse no pesquisador. É claro que em um primeiro momento o rapaz fica em choque ao perceber a semelhança da massoterapeuta com Clarice — mas, para a surpresa de todos, ele não abre a boca para falar que já teve um relacionamento com a falecida. A partir de então, os dois começam a se aproximar cada vez mais e até se beijam.