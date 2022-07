"Além da Ilusão" ganha reforço de ator da Globo no elenco: vai disputar o coração de Isadora

O elenco de "Além da Ilusão" vai ganhar o reforço de um ator global que chega para mexer com a trama. Johnny Massaro vai dar o que falar nos próximos capítulos da novela ao entrar na disputa pelo coração de Isadora (Larissa Manoela). O novo personagem do ator vai rivalizar com Davi (Rafael Vitti) e Joaquim (Danilo Mesquita).