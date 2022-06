Joca fará de tudo para que Pat e Lou não se aproximem em "Cara e Coragem"

Mais tarde, Joca vai à dona da Companhia de Dança Aérea e discute com Lou, dizendo para ela ficar bem longe de Pat. Olívia repreende o homem por seu comportamento com a bailarina, mas ele insiste em sua posição: pede para a amante manter a filha do casal distante da esposa de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia).