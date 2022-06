Joaquim salva Isadora de afogamento em "Além da Ilusão": acidente faz com que se reaproximem

Alerta de reviravolta! Joaquim (Danilo Mesquita) vai salvar a vida de Isadora (Larissa Manoela), mesmo depois de ter o seu coração partido pela mocinha, colocando em prática uma vingança no dia do casamento dela com Davi (Rafael Vitti) em "Além da Ilusão". Por pouco, a herdeira de Matias (Antonio Calloni) não morre afogada.