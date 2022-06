Joaquim promove encontro entre Davi e o verdadeiro Rafael: quer desmascarar o rival

No início da segunda fase de "Além da Ilusão", durante sua fuga da prisão, Davi foi para no mesmo vagão de trem que Rafael. Quando o veículo saiu dos trilhos, os passageiros foram jogados para longe e o mágico pegou os documentos do diretor financeiro — que achava que estava morto. Neste meio tempo, Rafael esteve em coma no hospital. Enquanto isso, Davi assumiu o seu nome e o cargo na Tecelagem.