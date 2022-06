Joaquim joga sujo e humilha Isadora para reconquistá-la em "Além da Ilusão"

Nos próximos capítulos da novela das 18h, Joaquim usa Mariana (Carolina Romano) em seu plano sujo para reconquistar o amor de Isadora. O filho de Úrsula (Bárbara Paz) faz com que, de maneira anônima, a radialista descubra que Dorinha foi para a cama com Davi/Rafael, mesmo não sendo casada com ele. O vilão ainda deixa claro que, devido a isso, a filha de Violeta (Malu Galli) foi obrigada por Matias (Antonio Calloni) a se casar com o falso contador.