Joaquim enfrenta Davi em "Além da Ilusão": ameaçará o rival com podres de Rafael

Ao ver Davi, Iolanda logo constatará que o mágico não é o ex-namorado. No entanto, ela enxergará na farsa uma oportunidade de ascender socialmente e, incentivada por Joaquim, contará para Isadora que teve um filho com o rapaz. Com isso, Dorinha dirá para Davi/Rafael se casar com a "ex-namorada" e desistirá do romance — deixando o caminho livre para Joaquim.