Jade Picon se despede de Chiara e fala sobre fim de "Travessia": "Sentimento de gratidão"

Às vésperas do último episódio de “Travessia” (Rede Globo), que vai ao ar nesta sexta-feira (6), Jade Picon se despediu de seu mais recente trabalho em grande estilo. No mesmo dia em que recebeu muitos elogios por sua evolução no papel de Chiara, a atriz teve seu primeiro dia de folga em meses – e, ao publicar registros, expressou gratidão pelo momento atual.