Ítalo começa investigação e descobre suposto assassino de Clarice em "Cara e Coragem"

Inconformado com a morte de Clarice (Taís Araujo), Ítalo (Paulo Lessa) decidirá investigar por conta própria o que realmente aconteceu com a amante em "Cara e Coragem". O rapaz ficará sabendo que a ex-presidente da Siderúrgica Guimarães teve um encontro com um pescador antes do assassinato e colocará o trabalhador no topo da lista de suspeitos pelo crime. Saiba os detalhes abaixo!