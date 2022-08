Isadora investe em Nelsinho, mas se dá mal por culpa do rapaz: acabará atrás das grades

Nos próximos capítulos da novela das 6, Dorinha fingirá se interessar por Nelsinho para se vingar de Davi/Rafael, que retribuiu um beijo de Iolanda (Duda Brack) na sua frente. Pensando em dar uma lição no amado, a filha de Violeta (Malu Galli) resolve entrar para a gangue do novo namorado — sem imaginar que, na verdade, o playboy apostou com os amigos que iria para a cama com a mocinha.