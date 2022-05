Irma esquece do aniversário de Jove e Filó não perdoa em "Pantanal": clima entre as duas piora

Nos próximos capítulos de "Pantanal", Irma (Camila Morgado) se esquece de um dia muito importante para Jove (Jesuíta Barbosa), deixando Filó (Dira Paes) revoltada com a atitude, o que faz com que troquem algumas farpas. De um modo geral, o aniversário do herdeiro de Zé Leôncio acaba servindo torta de climão na novela. Confira o que vai rolar!