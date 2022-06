Irma chama Zé Lucas pelo nome do pai e web se irrita com obsessão: "Vai arrumar um emprego"

Mais de 20 anos depois, obcecada por esse sentimento platônico, a ruiva chegou até mesmo a se mudar para a região Centro-Oeste na esperança de algo acontecer novamente. Porém, acabou se deparando com um filho bastardo do peão, Zé Lucas (Irandhir Santos), em quem depositou todas as suas expectativas do passado e revoltou a web. Entenda!