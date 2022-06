Iolanda vira o jogo e consegue levar Davi para o altar em "Além da Ilusão": desiste de Isadora

Depois de estragar a cerimônia de Davi (Rafael Vitti) com Isadora (Larissa Manoela), Iolanda (Duda Brack) faz o mágico decidir se casar com ela, fazendo um plano infalível para conseguir o que quer em " Além da Ilusão". A vedete promete contar a todos quem o farsante é e faz com que termine com a mulher que ama para ficar com ela.