"Mar do Sertão" homenageia Gal Costa em fim de capítulo e emociona a web: "Eterna"

A morte de Gal Costa gerou comoção entre os brasileiros nesta quarta-feira (9). A novela "Mar do Sertão" levou ao ar uma homenagem para a cantora, exibida no fim do capítulo, com uma das músicas que marcaram a sua carreira, "Tuareg", também parte da trilha sonora da produção de Mário Teixeira. O público ficou emocionado.