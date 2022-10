No fim de "Pantanal", Guta se acerta com Alcides e realiza sonho de Maria Bruaca em cena linda

A relação de Guta (Julia Dalavia) com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) acabou sendo marcada por altos e baixos no remake de "Pantanal". Depois que a mãe decide ir embora com Alcides (Juliano Cazarré), a personagem foi bem arrogante e não pensou na felicidade dela, o que faz com que se afastem. No último capítulo, as coisas mudam e Maria até conhece o neto. Confira detalhes!