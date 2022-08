Guta faz pedido especial para Maria Bruaca em "Pantanal": usa gravidez como chantagem

Na trama de "Pantanal", Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ouvirá um pedido um tanto quanto curioso da própria filha, Guta (Julia Dalavia). Grávida e com pena de Tenório (Murilo Benício), a jovem conversará com a mãe e dirá para ela desistir de brigar com o pai pela fazenda da família. A affair de Marcelo (Lucas Leto) até usará o próprio filho como chantagem. Saiba mais abaixo!