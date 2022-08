Guta pede ajuda de Zuleica e teme reação de Tenório: vão enfrentá-lo em "Pantanal"

Nos próximos capítulos de "Pantanal", Guta (Julia Dalavia) fica tão aflita com a situação de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) que, depois que Tenório (Murilo Benício) descobre o paradeiro da ex-esposa, pede a ajuda de Zuleica (Aline Borges) para protegê-la, com medo de que o pai faça o pior. Com isso, as duas entram na mira do vilão, cheio de ressentimento. Entenda!