"Travessia": Com jeito brincalhão, Guida ignora sinais e trai irmã ao se casar com o ex dela

Irmã mais velha de Leonor (Vanessa Gerbelli), as duas tiveram uma infância muito difícil e só contavam realmente uma com a outra. Com personalidades muito diferentes, a caçula acabou passando por uma grande desilusão amorosa com Moretti (Rodrigo Lombardi), que 20 anos depois se torna noivo de sua irmã. Entenda!