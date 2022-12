Chiara fica frente a frente com Moretti e deixa Guerra desesperado em "Travessia": tudo muda

"Travessia" vai levar ao ar fortes emoções quando Chiara (Jade Picon) fica frente a frente com Moretti (Rodrigo Lombardi), seu pai biológico, que teve um caso com Débora (Grazi Massafera) no passado. Para piorar tudo, o momento acontece na presença de Guerra (Humberto Martins), com grande dificuldade em disfarçar a tensão.