Glossário de "Pantanal": qual é o significado de algumas das palavras mais usadas na novela

Usada em referência a Tenório (Murilo Benício) no início da trama, a palavra faz referência a uma das práticas que mais ocorrem no interior do Brasil, com destaque para as regiões Norte e Centro-Oeste. Nela, um proprietário de terras privadas se apossa das terras públicas ou de terceiros, que estão ao redor de sua propriedade - as chamadas terras devolutas.