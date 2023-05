Gloria Pires quase levou cotovelada de verdade em cena de "Terra e Paixão": vídeo viralizou

Uma cena de briga e confusão no capítulo desta quinta-feira (19) de "Terra e Paixão" não passou despercebida entre o público. Enquanto Irene (Gloria Pires) enfrentou Caio (Cauã Reymond) por conta da confusão com os brincos de Graça (Agatha Moreira), a atriz veterana quase levou uma cotovelada real, com Daniel (Johnny Massaro) também envolvido.