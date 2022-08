Atriz brinca com reencontro com Renato Góes em nova novela: "Generosa atrás de Zé Leôncio"

"Acho muito curioso esse reencontro. Apesar de eu não ter contracenado com o Renato, a nossa história lá em 'Pantanal' se cruzava bastante e eu via as pessoas brincando que a Generosa foi atrás do José Leôncio até Canta Pedra", disse, se referindo à cidade fictícia em que a nova história será ambientada.