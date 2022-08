Atriz se desdobrou para viver Muda e entregou spoiler de "Pantanal": "Vai florescer na história"

Brilhando no papel de Muda no remake de "Pantanal", Bella Campos teve que se desdobrar na preparação da personagem que vai até a tapera de Juma (Alanis Guillen) em busca de vingança, chegando a ficar sem falar, nos bastidores das gravações, para entender o universo misterioso da jovem.

Ao analisar o comportamento de Muda, durante coletiva para a imprensa da qual o Zappeando participou, a atriz afirma que o fato de a protagonista começar a enxergar afeto em suas novas relações vai fazer com que passe por uma redenção ao longo dos capítulos, se transformando em uma nova mulher. Entenda!

Bella Campos fala sobre redenção de Muda em "Pantanal"

"O afeto de Juma mexe muito com a Muda", cravou a atriz, atribuindo a amizade verdadeira que nasce entre as duas como a "grande virada desse florescimento", especialmente depois que a vingança deixa de fazer sentido para ela.

"Eu sempre falo que a Muda vai florescer ao decorrer da história porque ela é uma mulher que nunca conseguiu, durante a vida, enxergar afetos positivos".

Nas palavras de Bella, Muda cresce com sentimentos de tristeza, vingança e raiva, depois da morte do pai, quando tinha apenas 4 anos, sendo forçada a encarar uma forte solidão, já que cresce sem mais ninguém da família.

"A Juma tinha tudo para concordar com a mãe e botar a Muda para fora, mas acolhe meio que de graça, então isso mexe com ela. Mais para a frente, vão vir outros personagens que também vão mostrar novos afetos".

Sobre a preparação para dar vida para Muda, Bella admite não ter sido fácil entender mais do mundo dela, chegando a analisar alguns capítulos da versão original, mas optando por dar uma personalidade própria para o remake.

"Eu sou de uma parte do Pantanal e nunca tinha assistido, quis enxergar como aquilo tinha sido contado, mas no decorrer do que foi se passando, eu já tinha entendido qual era o conceito, a partir dai eu quis contar a minha perspectiva".