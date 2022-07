Irma não perde ligação com Zé Leôncio após 20 anos em "Pantanal": motiva fim de segredo

Depois do salto no tempo, onde se passam 20 anos, Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado) não perde a ligação com Zé Leôncio (Renato Goés/Marcos Palmeira) em "Pantanal". Os dois continuam mantendo contato por causa de Jove (Jesuíta Barbosa) e, quando o sobrinho descobre tudo, a tia o incentiva a ir atrás do pai. Entenda!