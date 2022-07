Forma como Jove descascou laranja viraliza em "Pantanal": cena foi improviso no remake

Uma cena do capítulo desta segunda-feira (11) do remake de "Pantanal" acabou caindo no gosto do público por um detalhe inusitado: a forma como Jesuíta Barbosa, na pele de Jove, estava descascando uma laranja. O momento aconteceu enquanto conversavam na tapera de Juma (Alanis Guillen) e gerou várias reações na web. Confira!