Theo melhora e surpreende os pais no fim de "Travessia": família deve ganhar final feliz

No final de "Travessia", Theo (Ricardo Silva) melhora do vício que fez com que se tornasse um jovem agressivo, totalmente dependente da tecnologia, algo que preocupou os pais, Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Ailton Graça), na novela das 21h. O jovem dá sinais claros de melhora no quadro.