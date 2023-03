Com quem Marcos fica em "O Rei do Gado": mauricinho se redime e tem final feliz

Depois de sair ileso das acusações do assassinato de Ralf (Oscar Magrini), o amante da sua mãe Léia (Silvia Pfeifer), o playboy Marcos Mezenga (Fabio Assunção) tem a sua redenção no final de “O Rei do Gado”. Ele, que viveu altos e baixos ao longo da trama de Benedito Ruy Barbosa, termina a trama ao lado da mulher que ama - e à frente dos negócios do seu pai, Bruno Mezenga (Antonio Fagundes). Relembre!