Quem fica com quem no final de "Além da Ilusão": 4 casais terão filhos na novela

Sem nunca ter esquecido o ex-noivo, Letícia (Larissa Nunes) acabará deixando Lorenzo (Guilherme Prates) de lado para viver seu romance interrompido com Bento (Matheus Dias). Com a passagem de tempo, o casal já aparecerá com um filho no colo. Por sua vez, o ex-marido da mocinha estará com uma nova namorada.