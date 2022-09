Final feliz de Muda e Tibério em "Pantanal": se acertam e descobrem gravidez após vingança

Um dos casais favoritos do público que acompanha "Pantanal" vai ganhar um final feliz: Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito). Depois que a sede de vingança contra Tenório (Murilo Benício) quase acaba com o casamento, Alcides (Juliano Cazarré) mata o grileiro e faz com que os dois enfim possam focar na vidinha deles — descobrindo até gravidez!