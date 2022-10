Antes de encontrar o Velho do Rio, Zé Leôncio consegue vê-lo e se emociona em "Pantanal"

No último capítulo do remake de "Pantanal", Zé Leôncio (Marcos Palmeira) vai se surpreender ao conseguir visualizar a imagem do Velho do Rio (Osmar Prado) pela primeira vez, depois de tanto duvidar que o ser místico é mesmo o seu pai. Antes mesmo do encontro em que assume o legado, o rei do gado fica bem emotivo ao observá-lo em quadro. Confira!