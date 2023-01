O que acontece com a fórmula de magnésio, salva por Jonathan, no fim de "Cara e Coragem"

O sequestro de Jonathan (Guilherme Weber) nos últimos capítulos de "Cara e Coragem" deixa todo mundo se perguntando: o que acontece com a fórmula de magnésio? Descoberta pelo cientista, a fórmula caiu nas mãos erradas e resultou em destruição em massa com armas de fogo, mas acaba tendo um destino seguro no fim da novela.