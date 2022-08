Filó volta a se decepcionar com Zé Leôncio em "Pantanal": desprezo abala a relação

Diretamente dos próximos capítulos de "Pantanal", Filó (Dira Paes) volta a se decepcionar com Zé Leôncio (Marcos Palmeira), depois que o fazendeiro detona Tadeu (José Loreto). Além do baque com a chegada de Irma (Camila Morgado), a protagonista teme perder espaço na vida do "patrão" com a chegada de José Lucas de Nada (Irandhir Santos).