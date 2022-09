Os finais da família Leôncio no remake de "Pantanal": mudança, casamentos, morte e mais

Os últimos capítulos do remake de "Pantanal" reservam grandes surpresas para os Leôncio. Além do rei do gado, que ganha um final inesperado ao morrer depois do casamento com Filó (Dira Paes), Zé Lucas (Irandhir Santos), Jove (Jesuíta Barbosa) e Tadeu (José Loreto) também vivem fortes emoções no fim da novela. Confira o que vai rolar!