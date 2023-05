Yuri em "Vai na Fé", Jean Paulo Campos é parado nas ruas e comemora: "Isso é ótimo"

Jean Paulo Campos vem brilhando e conquistando cada vez mais o público no papel de Yuri em "Vai na Fé". O jovem humilde e batalhador está sempre lutando pelo certo e o ator já começou a sentir a repercussão também nas ruas —sendo parado com frequência, conforme revelou em entrevista exclusiva ao Zappeando.

Jean Paulo Campos comemora sucesso de "Vai na Fé"

Na novela das 19h, Yuri escancara muitas injustiças sociais, chegando a ser preso sem ter feito nada duas vezes, debate que o ator considera, em suas palavras, "uma baita responsabilidade". "Fico muito feliz por ter essa responsabilidade de retratar cenas com tamanha importância".

"Toda a sequência do Yuri preso foi de muito aprendizado pra mim. Me sinto muito grato do meu trabalho ter tocado o coração de milhões de pessoas e poder chamar a atenção para esse assunto que precisa de muito enfoque para que possa evitar de termos outros 'Yuri' injustiçados".



O ator garantiu ainda que o feedback do público tem sido muito favorável em sua primeira novela da Globo e com o fato de Yuri poder inspirar jovens da mesma realidade. "Estou muito feliz com o feedback do público e acredito que o Yuri é muito representativo para muitos bolsistas negros".

Questionado se já tinha sido abordado nas ruas e se acontece com frequência, Jean Paulo entregou:

"Sim! Já fui abordado várias vezes com o pessoal me chamando de Yuri. Todo mundo está torcendo muito para o Yuri, seja para ele finalmente ficar em paz ou para ficar com algum dos personagens (risos)".



"O público está muito engajado na trama e isso é ótimo", acrescentou ainda, contando também que sonhava como uma oportunidade na emissora. "A TV Globo é uma emissora enorme".



"É muito gratificante trabalhar em um local com tantos profissionais incríveis e que muitas vezes vimos em diversos produtos que marcaram nossa vida. Com certeza uma das partes mais legais é poder estar em cena com atores e atrizes que sempre vimos das telinhas".

Jean contou também ao Zappeando que, assim como Yuri, sofre com o preconceito, mas espera que a novela possa mudar as coisas. "Com a visibilidade que tenho, acaba acontecendo bastante nas redes sociais. Acredito que a novela toda pode servir de grande aprendizado para pessoas que praticam isso ou pensam dessa forma".