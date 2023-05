Bárbara Sut abre segredos de Sônia em "Amor Perfeito" e adianta: "Vai revolucionar"

Atual namorada de Júlio (Daniel Rangel) e portadora do grande segredo que pode mudar o rumo da vida de Marê (Camila Queiroz) em "Amor Perfeito", Sônia (Bárbara Sut) passa por uma luta interna para conseguir revelar a verdade.

Em entrevista exclusiva ao Zappeando, a atriz Bárbara Sut revelou que, apesar do medo de estragar sua vida, a mocinha ainda pensa em uma forma de ajudar a protagonista e falou sobre os bastidores da novela das 18h que conquistou o público. Confira!

Entrevista com Bárbara Sut, a Sônia de "Amor Perfeito"

Criada em meio à arte, Bárbara Sut cresceu em Curitiba, capital do Paraná, acompanhando o trabalho de sua mãe, que é escritora. Desta forma, desde pequena a atriz frequentou saraus, tendo muito contato com compositores, instrumentistas, cantores e atores.

Foi aos 9 anos de idade que a jovem decidiu que trabalharia com a atuação, surpreendendo até mesmo sua mãe. Depois de passar pelo elenco de "Salver-se Quem Puder" (2020), a artista foi escalada para "Amor Perfeito".

Na trama das 18h, Bárbara vive Sônia, filha de Aparecida (Isabel Fillardis) e Antônio (Alan Rocha), funcionária do Grande Hotel e atual par romântico de Júlio.

É ela a responsável por carregar um dos grandes segredos que podem mudar completamente o rumo da trama. Após ter tido um bebê no passado, que nasceu morto, fruto de um caso amoroso com Ademar (Gustavo Arthidoro), Sônia nunca revelou que era seu filho quem estava enterrado na linha do trem.

Desta forma, todos acreditaram que as ossadas pertenciam ao filho de Marê e Orlando (Diogo Almeida), o que fez com que eles desistissem de procurar pela criança.



Por mais que sinta empatia pela herdeira do hotel, o medo paralisa a personagem, por conta de todo julgamento que ela pode enfrentar, além do trauma que ela carrega consigo, precisando de muito tempo para processar tudo o que viveu.

"Uma coisa que eu vejo muito as pessoas comentando é 'não acredito que a Sônia fez isso com a Marê'. Mas na verdade, a Sônia não fez nada. Ela enterrou o filho dela, desenterraram o filho dela e chegaram à conclusão, sem consultá-la, até porque ninguém sabe que ela engravidou e teve um filho, que a criança era da Marê", argumentou Bárbara Sut.

"Pelo o que eu tenho visto dos textos, me parece que ela está nesse processo de encontrar alguma forma de fazer com que isso venha à tona e tirar a dor da Marê. Ao mesmo tempo que ela não quer destruir a vida dela. Porque em São Jacinto, uma cidade do interior nos anos 40, ela contar essa história seria o fim profissional, amoroso", ainda revelou.

As consequências da descoberta do segredo de Sônia

Porém, assim que este segredo vir à tona, tudo mudará: para ela e para a trama. Para a atriz, a descoberta do que ela carrega consigo poderá ser libertador para a personagem - mas também poderá destruir seu relacionamento.

"Agora, ela poder falar sobre isso, já mais madura, perceber que ela já não é mais aquela menina refém do Ademar, pode ser muito bom. Mas, por outro lado, ela já está apaixonada pelo Júlio, está tentando construir um futuro com ele e a relação dos dois é muito baseada em confiança, em não ter segredos.

"Acho que quando ele descobrir que ela guarda um segredo gigante, isso vai ser um problema muito grande. E não só na relação com o Júlio, também na relação com o pai! Porque ela escondeu esse segredo junto da mãe e o pai também acredita não ter segredos com a Aparecida e vai descobrir que foi enganado por muitos anos. Acho que é algo que vai revolucionar a trama de várias formas". adianta.

Par romântico com Daniel Rangel

Mesmo que o namoro esteja ameaçado, hoje, o par romântico formado por Bárbara Sut e Daniel Rangel é um dos mais amados pelo público. Com muita química e torcida, os atores têm uma relação de longa data.

"É engraçado isso da química, porque viemos de um trabalho juntos, que foi 'Salve-se Quem Puder'. Eu fazia a melhor amiga da namorada dele (...) e agora quem tá com ele é a minha personagem. Nós ficamos brincando com isso. A gente tem uma troca muito bacana em cena", disse a atriz, demonstrando carinho por seu parceiro de cena.

"Ele é um amigo muito querido, um profissional que eu admiro à beça, a gente está muito feliz de ter se reencontrado e trabalhar juntos. Quando a gente gosta de trabalhar e tem admiração com a pessoa, é muito mais fácil de ter uma troca legal em cena", ainda completa.

Futuro de Sônia e Justino

No entanto, na trama, Sônia ainda é o interesse amoroso de Justino (João Fernandes), que, apesar de estar sempre ao seu lado em todas as situações, acaba sendo desprezado.

"Nesse momento da trama, a Sônia vê o Justino como primo, uma pessoa que foi criada com ela, não sei se ela enxerga nele um homem. Ele presenciou coisas muito duras da vida dela e isso faz com que ela se sinta vulnerável, isso também impede que ela se envolva com ele de outra forma. Para que desse certo esse casal, a dinâmica entre os dois precisaria mudar", opina a atriz.

Para ela, seria necessário que o ajudante da delegacia amadurecesse e criasse mais autoconfiança para conseguir chamar a atenção de sua personagem.

Clima nos bastidores de "Amor Perfeito"

Mesmo não tendo olhos para ele, pelo menos, nos bastidores, a convivência do núcleo faz tudo valer a pena. "Todo mundo se dá muito bem, além de ser uma galera muito talentosa (...) eu tenho certeza que a Sônia que eu to fazendo, só é do jeito que é por conta das relações com o João, Daniel, com a Bel [Fillardi], que é uma mãezona em cena", afirma Bárbara.

Tal harmonia faz com que a produção pense em momentos diferentes para a família da personagem. Cantora, assim como seus colegas de elenco, a atriz revelou que tem muita vontade de levar a música para a história.

"O nosso diretor musical vive brincando de que quer colocar uma cena em que os Madureiras cantem, porque a personagem da minha mãe tem uma trama com a música, vai ser um arco importante para a personagem da Bel, mas nós somos um núcleo de atores cantores, então a gente sempre fica brincando de quando é que vai ter essa cena em que todo mundo vai cantar", revela.

Mais uma das vertentes da arte que fizeram parte de sua vida, Bárbara Sut comemorou um ano do lançamento de seu álbum em maio, tendo planos para produzir clipes e se apresentar em shows com seu repertório, assim que as gravações da novela terminarem.

Trabalho na Netflix

Porém, muito além da Globo, a atriz também pode ser vista na Netflix, se destacando no sitcom brasileiro "A Sogra que Te Pariu", responsável por grandes ensinamentos para ela como artista.

"Foi um projeto muito importante para mim, muito especial (...) Aprendi muito com o Rodrigo Sant'anna, com todo mundo do elenco, acho que saí uma atriz mais completa desse trabalho", conta.

Para ela, foi uma experiência muito marcante ver sua personagem Sônia em um momento tão dramático, ao mesmo tempo que a segunda temporada da comédia foi lançada.

"Isso é muito legal, estou muito realizada neste momento de ver esses projeto tão bacanas saindo e mostrando possibilidades diferentes do meu trabalho", comemorou a atriz.