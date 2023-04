Priscila Sztejnman fala sobre importância de Helena em "Vai na Fé": "Grande reviravolta"

Depois de chegar de forma sutil na vida de Clara (Regiane Alves) em "Vai na Fé", Helena (Priscila Sztejnman) se tornou um dos principais pilares da personagem.

Em entrevista exclusiva para o Zappeando, a intérprete da personal trainer falou sobre a relação das duas, além de comemorar sua nova parceria com Rosane Svartmann. Confira!

Entrevista com Priscila Sztejnman, a Helena de "Vai na Fé"

Assim como já dá indícios na trama, Helena é a responsável por fazer com que Clara comece a questionar certos acontecimentos de seu casamento.

Vivendo uma relação mais do que abusiva com Theo (Emílio Dantas), muitas vezes a personagem de Regiane Alves se sujeita a situações inaceitáveis.



Graças a aproximação da personal trainer, a dona de casa começou a abrir os olhos e a passar por pequenas mudanças, que a levarão para uma grande reviravolta na história.

"O que é interessante dessa dinâmica entre Helena e Clara é que o feminino será o grande motor dessa relação. Clara sofre com uma relação abusiva, principalmente psicologicamente falando. Ela se sente um lixo e depois que Helena entrar na vida de Clara, haverá uma grande reviravolta na história", revelou a atriz.

Por mais que tenha estranhado de início saber que Helena se relacionava com mulheres, aos poucos, a ideia começará a habitar a cabeça de Clara e as duas terão uma aproximação ainda mais significativa.



Se permitindo viver além de seu casamento disfuncional, a personagem aceitará sair com a personal trainer e acabará a beijando - mesmo que em um contexto para afastar homens desconhecidos que se aproximaram para flertar.

"Serão questionados padrões, paradigmas e problemáticas estruturais. Helena vai viver um dilema profissional e não vai dar respostas para as questões de Clara. A revolução será mais potente, porque Helena vai encaminhar Clara para encontrar as suas próprias respostas", ainda revelou Priscila.

Amizade com Regiane Alves

Para Priscila, que também é conhecida por seu trabalho como autora, o encontro com Regiane Alves foi ainda mais especial, já que era uma coisa que deveria acontecer de uma forma ou de outra.



"Eu a conheci porque ela ia atuar na novela que eu estava escrevendo. Uma personagem com destaque. Mas nosso destino estava desejando se encontrar profissionalmente e, ao invés de praticarmos a relação autora e atriz, estamos juntas em cena nos emocionando", contou a intérprete de Helena.

"Nós estamos adorando gravar juntas, nos damos muito bem e temos muita cumplicidade, troca, escuta e presença", ainda confessou.

Reencontro com Rosane Svartmann

Outro encontro precioso para Priscila Sztejnman foi com a autora da novela Rosane Svartmann. Em 2016, a atriz foi convidada para atuar em "Totalmente Demais", escrita pela autora de "Vai na Fé".

Nela, Priscila deu vida à Sofia, uma personagem complexa que lhe rendeu muito reconhecimento. "Nossa parceria comemora já aniversário de 11 anos de construção e lindas realizações. A conheci quando cursei a faculdade de cinema e fui aluna da Clélia Bessa, que me apresentou para a Rosane", relembrou a atriz.



"Ela e o Paulo Ham que me convidaram para fazer a Sofia, de 'Totalmente Demais', o maior presente que ganhei como atriz em televisão", ainda afirmou.

Já para "Vai na Fé", o convite partiu de uma ligação do diretor artístico Paulo Silvestrini, algo que contou com a bênção da autora.

"Comemorei muito essa ligação, achei uma honra e uma linda responsabilidade dar vida a Helena. É muito bom trabalhar com quem a gente admira e admiro demais a Ro e o Paulinho. Estou muito feliz de estar nesse trabalho", disse a atriz.

O resultado disso foi muito positivo nas redes sociais, com o público comemorando o retorno de Priscila Sztejnman para as telinhas e elogiando suas cenas com Regiane Alves.

"O carinho do público é um motor muito potente no trabalho. É lindo acompanhar o reconhecimento e isso me estimula muito. A carreira de atriz é muito desafiadora, tem que ter persistência e sentir que o público tá adorando e pedindo mais é a resposta ideal de que estamos no caminho certo", comemorou.

Carreira versátil

Além de atriz, Priscila Sztejnman também se destaca como autora. Era ela quem seria responsável pela última temporada de "Malhação", que acabou sendo cancelada.

"Quando eu não estou gravando ou estudando minhas cenas, eu estou escrevendo. Essa é a dinâmica da minha vida há 15 anos. Escrevo quando não atuo e atuo quando não escrevo", revelou, dizendo ter o sonho de escrever os projetos que atua.



Além da novela, recentemente, a atriz ainda estreou como protagonista no longa "Segundo Tempo", uma produção com parceria do Brasil com a Alemanha, que conta a história de dois irmãos que deixam de lado suas adversidades para encontrar seus ancestrais.

"O filme fala sobre a busca da identidade, sobre cumplicidade, a descoberta das origens como fonte inspiradora para evoluirmos e sobre amor. Amor próprio, amor de irmãos, despedidas e encontros", contou a artista.